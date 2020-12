VIDEO ⟩ Härma: iga teine sümptomitega inimene on koroonapositiivne

Ta palus kõikidel kodanikel, kes näevad, et nende sõbrad on nohused-köhased, soovitada neil koju jääda või testima minna. «Kui me vaatame ägedaid respiratoorseid haiguseid, siis eelmisel nädalal neid teatati ligi 7000 juhtu, pooled neist olid koroonapositiivsed,» märkis Härma. «Iga teine sümptomitega inimene on koroonapositiivne,» toonitas Härma.



Lisaks ka jõuludel töötab testimissüsteem täisvõimsusel. «Kui perearstikeskused on kinni, siis helistage 1220 ning teid suunatakse edasi testima,» põhjendas Härma. Eelmisel nädalal tehtud testidest oli enamus perearsti poolt suunatud.