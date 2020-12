Koroona hajutab ka aastavahetuse ilutulestikku

«Kui me tahame et need üritused toimuksid, siis on vaja hoida distantsi ja kanda maske. Kohad on valitud selliselt, et seal oleks võimalus distantsi hoida,» lisas ta.

Kõlvarti sõnul korraldab linn ilutulestikku lootuses, et inimesed seda eraviisiliselt ei tee. «Et inimesed ilutulestikku ei osta ja ei lase. See on iga-aastane probleem nii inimestele kui loomadele, ja see pole ka keskkonnasõbralik. Loodan, et sel aastal tekib inimestel laiem arusaam, et on spetsialistid, kes teevad ilutulestikku professionaalselt, ja inimesed ei hakka ise seda tegema,» lausus Kõlvart.