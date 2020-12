Kesklinna valitsus laseb 15 000 eurot vastu taevast

Eesseisval aastavahetusel ei toimu koroonaepideemia tõttu kontserti ega ilutulestikku Vabaduse väljakul. Seades esiplaanile turvalisuse, kutsub Kesklinna valitsus Ingliranna tuleetendust jälgima linna erinevatest kohtadest üksnes oma perekonna ja lähimate sõprade ringis. Et raketid tõusevad kuni 200 meetri kõrgusele, on ilutulestik tervikuna paremini vaadeldav just kaugemalt.