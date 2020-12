Valitsus eraldas oma reservist terviseametile veidi üle miljoni euro

Erakorraliste lisakulude katteks saab terviseamet valitsuse reservist 1 045 350 eurot. Kuna koroonaviiruse levik on praegu suur, siis on kasvanud ka selle testimise vajadus, et võimalikult varakult avastada viirusesse nakatunud inimesed ja isoleerida nakkuskolded.