President Kaljulaid: igast valikust koroonapandeemias võib sõltuda teise inimese elu

Kersti Kaljulaid kirjutas täna sotsiaalmeedias, et koroonapositiivsete arv on olnud murettekitav terve aasta vältel. «Igal hommikul ärkame ja loeme, et alul 5 ja 15, siis 100, 500, täna juba 733 uut nakatunut. Me jälgime pidevalt, alul väiksema ja nüüd üha kasvava murega, kas või kuidas meie meditsiinisüsteem vastu peab. Me hoiame hinge kinni, et meie arstid ei peaks kunagi hakkama tegema valikuid, keda nad saavad ravida ning kelle puhul tuleb tunnistada, et isegi meie meditsiinisüsteemis oleks tema elulootus väike ning intensiivravikohta sestap talle ei jagu,» kirjutas Kaljulaid.

Ta rõhutab, et kuigi praegu ei ole arstid pidanud valikuid tegema, siis võime ühel hetkel sellesse olukorda jõuda, kui kõik üheskoos oma seniseid harjumusi ei muuda. «Meist igaühe käitumisest sõltub teise inimese elu ja tervis.»

«Sest need ei ole ju vaid numbrid. Iga numbri taga on inimene – oli siis, kui tuli riiki esimene viirusega nakatunud ning oli ka täna hommikul, kui neid konkreetseid inimesi tuli juurde 733. Haiglaravil on kroonviirusega nakatunud inimesi täna 321. Ja nende elu ja tervise eest võitlevad hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni tuhanded meedikud,» ütles president.

«Tänane õhtu tõi teate, et ka enda elu ohvriks tuues – kroonviirushaigusele vandus alla ning suri Narva haigla intensiivraviosakonna juht dr Aleksandr Tšernjonok. Minu sügav kaastunne tema lähedastele,» kirjutas president Kaljulaid lisades, et tal on piiritu lugupidamine kõigi eesliiniitöötajate ees, kes neid ohte teades iga päev selles võitluses oma panuse annavad.

President nentis, et dr Tšernjonok ei olnud esimene haiglatöötaja, kes koroonaviiruse tagajärjel suri. «Kokku on kroonviirusega nakatumise tagajärjel Eestis surnud vähemalt 165 inimest. See number kasvab järgmistel nädalatel veelgi ja juba täna puudutab see lähemalt või kaugemalt kõiki Eesti inimesi.»

«Head Eesti inimesed! Peagi on jõulud, see on kokku hoidmise ja koos olemise püha. Teeme seekord nii, et suhtleme rohkem, aga kohtume vähem. Meie riiki ei ole lukku pandud, meil on päris suured vabadused veel kõigil alles, aga seda olulisem on igaühe enda analüüs ja valik, mida teha ja mida tegemata jätta.»