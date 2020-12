Rootsi kuningat kurvastab suur koroonaohvrite arv

Rootsi on hädas uue koroonalainega, nakkusjuhtude arv on kasvanud oktoobri keskpaigast alates.

«Ma kardan, et me oleme läbi kukkunud,» ütles kuningas neljapäeval aastalõpuintervjuus telekanalile SVT.

«Meil on palju surnuid ja see on kohutav.»

Mõned kommentaatorid nägid kuninga avalduses kriitikat Rootsi vastuolulise koroonastrateegia aadressil.

Kuningakoda rõhutas aga AFP küsimusele vastates, et Carl XVI Gustafi sõnu ei tohi võtta valitsuse strateegia kommentaarina, vaid need on täiesti apoliitilised.

«Kuningas viitab kogu Rootsile ja kogu ühiskonnale. Kuningas väljendab empaatiat kõigi nende suhtes, keda see pandeemia on eri moel puudutanud ja ka nende suhtes, kes on surnud,» seletas õukonna infojuht Margareta Thorgren.

Rootsi koroonastrateegia on tõusnud taas teravdatud tähelepanu alla, sest teine laine on toonud kaasa nii nakkus- kui surmajuhtude arvu kasvu.

Peaminister Stefan Löfven ütles kuninga sõnu kommenteerides, et need üksnes kinnitavad seda, mida valitsus on isegi tunnistanud.

«Muidugi ei saa fakti, et nii paljud on surnud, pidada millekski muuks kui läbikukkumiseks,» ütles ta.

Mis aga puutub strateegiasse tervikuna, siis Löfveni sõnul saab selle kohta järeldusi teha alles pärast pandeemia lõppu.

Peaminister lisas, et on juba möönnud puudusi eakatehoolduses.

10,3 miljoni elanikuga Rootsis on neljapäevase seisuga COVID-19 tagajärjel surnud 7893 inimest, neist üle 1900 novembrist alates.