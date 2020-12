VOX POPULI ⟩ Kas oleksite täna valmis end koroonaviiruse vastu vaktsineerima?

Kui Euroopa ravimiamet ja seejärel ka komisjon vaktsiinile rohelise tule annavad, plaanitakse Eestis vaktsineerimisega alustada juba selle aasta lõpus. On teada, et esialgsed doosid on planeeritud riskirühmadele ning eesliinitöötajatele, ent kui oleks võimalus end täna ja kohe vaktsineerida, siis kui paljud selleks valmis oleksid?