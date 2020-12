Metsavendlusest rääkides kasutatakse siiani nõukogude terminoloogiat

Koosolijad kuulasid ära Eesti Sõjamuuseumi direktori ja muuseumi teaduri, metsavendluse uurimiprojekti juhi Peeter Kaasiku ülevaated aasta jooksul tehtust ja edasistest plaanidest.

2019 aastal lõi Eesti Eesti sõjamuuseum Riigikogu Metsavendluse toetusrühma ettepanekul muuseumi juurde eraldi töökoha metsavendluse uurimiseks. Koha täitmiseks korraldati konkurss ja selle aasta kevadel asus tööle teenekas uurija, ajaloododktor Peeter Kaasik.

Muuseumil on kavas saada kolme aasta jooksul valmis metsavendluse üldkäsitluse köide, mis ilmub sarjas «Sõja ja rahu vahel». Tegemist oleks esimese sõjajärgset metsavendlust käsitleva akadeemilise ülduurimusega Eestis.

Peeter Kaasik rõhutas kohtumisel, et kuigi metsavendlusest on viimastel aastakümnetel palju kirjutatud, on enamik uurimusi vaadelnud nõukogude repressiivorganite võitlust metsavendluse vastu või käsitlenud teemat populaarteaduslikult ja kodu-uurimuslikult.

Eesti metsavendluse akadeemiline käsitlus n.ö. metsavendade enda vaatevinklist seni puudub. Sõjamuuseumi metsavendluse projekt täidab niimoodi olulise lünga Eesti ajalooteaduses.

Toetusrühma liikmed rõhutasid taas, et tarvis on arendada metsavendluse seonduvat eesti oma terminoloogiat, et mitte jätkata okupatsioonivõimude juurutatud ideoloogiliselt laetud terminite kasutamist ajalookirjanduses.

«Metsavendluse loo mõistmine ja mõtestamine peaks kuuluma meie kõigi enesepilti.»

Peeti vajalikuks alustada metsavendade punkrikohtade andmebaasi loomist ja olulisemate paikade riikliku kaitse alla võtmist. Hellar Lill ja Peeter Kaasik tutvutsasid toetusrühmale viimaseid arenguid metsavendluse arheoloogia vallas. Teaduslikult on läbi uuritud paar punkrikohta Eestis ja esimesed eksponaadid on konserveeritult jõudnud Sõjamuuseumi. Metsavendluse arheoloogia vabatahtlikku töörühma juhib arheoloog Mauri Kiudsoo.

Eerik-Niiles Kross ütles Postimehele, et Riigikogu Metsavendliuse traditsiooni hoidmise toetusrühm on hea näide sellest, kuidas mõnel teemal on tõepoolest võimalik päevapoliitika kõrvale heita.

"Metsavendluse toetusrühma kuulub liikmeid igast Riigikogu erakonnast - välja arvatud muidugi Keskerakonnast. Metsavendlus on lisaks põnevale ajaloolisele teemale ka üks tänapäeva eestluse n.ö. alusmüüte. Metsavendluse loo mõistmine ja mõtestamine peaks kuuluma meie kõigi enesepilti. See on osa meie rahva loost, mis teeb meid selleks, kes oleme. Pealegi ei tea kunagi, millal neid kogemusi uuesti vaja võib minna,» ütles Kross.

Koosolekul osalesid Riigikogu liikmed, toetusrühma esimees Eerik-Niiles Kross, aseesimees Leo Kunnas, liikmed Ivari Padar ja Paul Puustusmaa.