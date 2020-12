Rootsi soovitab nüüdsest ennetusmeetmena maske kanda

Peaminister Stefan Löfven ütles pressikonverentsil, et tervishoiuamet soovitab nüüd maskide kandmist ja «nende kasutamist ühistranspordis teatud aegadel».

Tervishoiuameti direktor Johan Carlson rõhutas, et kaitsemaske ei tohiks pidada suhtlusvahemaa hoidmise alternatiiviks ning et soovitus kehtib olukordade puhul, kus ohutut vahemaad hoida pole võimalik.

«Me ei usu, et sel on määrav mõju, kuid selles konkreetses olukorras võib sel olla positiivne mõju,» ütles Carlson, lisades, et nende kandmine tänaval märkimisväärset mõju koroonanakkustele tõenäoliselt ei avalda.