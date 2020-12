USA lõpetas Danske Eesti filiaali rahapesu uurimise

«OFAC on otsustanud, et ei võta ette meetmeid seoses tsiviilmenetlusega Eesti juhtumis,» ütles vastutav pangaametnik Philippe Vollot.

Danske on olnud USAs rahapesu uurimise all, sest tunnistas enam kui kaks aastat tagasi, et ei suutnud kontrollida Eesti üksusest läbi liikunud 200 miljardit eurot mitteresidentide raha. Panga enda uurimus leidis, et suur osa sellest rahast oli kahtlane.