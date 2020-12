Asser: tasuta kõrghariduse tagamisest jääb vajaka vähemalt 75 miljonit

Kuna riigipoolne rahastus kõrgharidusele pole tervikliku tasuta õppe tagamiseks piisav, tulebki osa õppekavu tasuliseks muuta. Et keegi riigi tasandil puuduva summa leiaks, seda Asser ei usu. Seega on eraraha kaasamine ainuke meetod kõrghariduse hea kvaliteedi tagamiseks.

"Ilmselt ei oleks (tudengid) valmis hetkeseisuga kõigile ühesuguse maksumäära kehtestamiseks, pigem oleks see mingi vahevariant," ütles Asser ERR-ile ja lisas, et kõrghariduse rahastamine vajaks laiemat ühiskondlikku debatti.

"Ma ei arva, et see skeem peaks niisugune kehtestatud saama, et meil õppurite arv langeks," lisas rektor.