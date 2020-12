Mali mässutõrjeoperatsioonil alustas teenistust uus Eesti kontingent

Rahvuslik toetuselemendi ülema kapten Rait Metsaste sõnul on nad teinud omalt poolt kõik vajalikud ettevalmistused, et saabunud põhigrupp saavutaks lahingvõime loetud tundidega.

«Käisime eelmise rühmaga kolm korda patrullides kaasas ja saime oma vastutusalast ja keskkonnast väga hea ülevaate. Väga palju aitas asjaolu, et kõik jaoülemad on varem operatsioonil Barkhane osalenud ning on vastutusalaga tuttavad, lisaks on meil detailne ülevaade meie rühma teistest ülesannetest, milleks on baasi valve ja kiirreageerimine eriolukordadele. Põhiüksus just saabus, kuid mõne tunniga saavutame esmase lahingvõime ja täieliku lahingvalmiduse saavutame mõne päevaga,» selgitas Pent.