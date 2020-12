Eesti katkestab südaöösel lennuühenduse Suurbritanniaga

«Ühendkuningriigi valitsuse teabest lähtudes, et seal levib ulatuslikult nakkuvam koroonaviiruse uus vorm, on Eesti otsustanud ajutiselt peatada alates täna keskööst otselennud Ühendkuningriigiga kuni aasta lõpuni. Uue teadusliku info saamisel on võimalik, et peatamise otsus tühistatakse varem. Me vajame täiendavat lisainfot olukorra kohta, enne kui saame öelda, et lennuliiklus taastatakse,» teatas välisminister Urmas Reinsalu sotsiaalmeedias.