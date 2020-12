POLIITIKAGURU ⟩ Eesti saanuks vaktsineerimist alustada ka enne Euroopa Liidu heakskiitu

«Meedias on tekitatud ootus, miks see vaktsiin nii hilja tuleb. Tuleb tähelepanu juhtida, et vaktsiinide puhul ei tasu kiirustamine alati ära. Vaktsiinivastasus on olnud maailmas mõjukas nähtus juba 50 aastat. See tekkis 1960-70ndatel põhjusel, et riik sundis inimesi vaktsineerima vaktsiinidega, mis ei toiminud või mida polnud piisavalt testitud. See tekitas inimestes vaktsiinivastasuse ja see on elanud aastakümneid. Covid-19 ajal oleme näinud, et see on suurenenud,» rääkis Rumm.