FOTOD ⟩ Balti peaministrid arutasid võitlust pandeemiaga

«Mul on hea meel, et sel keerulisel aastal oleme oma naabritega olnud tegelikult väga tihedas suhtluses ja saanud pidada ka kaks füüsilist kokkusaamist ja neli videokohtumist,» ütles Ratas.

Balti peaministrid tutvustasid oma riikide vaktsineerimisplaane ning reisijate liikumisega seotud olukorda, mida mõjutab nii Suurbritannias avastatud uue koroonaviiruse tüve levik kui ka kolme Balti riigi enda kasvavad nakatumisnumbrid. «Tõdesime, et oluline on jätkuvalt koordineerida piiriülest liikumist kolme Balti riigi vahel ja vajadusel ühiselt pingutada ka selle nimel, et Eesti, Läti ja Leedu kodanikel ja elanikel oleks võimalik Suurbritanniast lennuliikluse piirangutele vaatamata turvaliselt koju saada,» sõnas Ratas.