Maanteeamet hoiatab: kõrvalteed võivad olla libedad

Varahommikul on teekatted riigiteedel märjad või soolaniisked. Ida-Virumaal on kõrvalteed lumised ja võivad lõiguti olla libedad.

Ilmaprognoosi kohaselt on teisipäeval pilves ilm. Paiguti sajab vähest vihma, Ida-Eestis on ennelõunat oodata ka lörtsi. Õhu- ja teetemperatuur on Ida-Eestis null kraadi lähedal, mujal Eestis plusspoolel.