GALERII ⟩ Ida-Virumaa haiglatöötajad said vabatahtlikelt suure tänukingi

Kingitused on mõeldud just haiglatöötajatele. Pirukad ja puuviljad lähevad neile, kes päeval tegutsavad, energiajoogid kuluvad ära õhtuses ja öises vahetuses olijatele. Kuigi nakatunute arv Ida-Virumaal on murettekitav, saab Bakleri sõnul kõik töö haiglas tehtud. «Päris paljud arstid peavad tegema üsna palju ületunde,» nentis haiglajuht ja lisas, et tavapäraste töötundidega nad patsiente ravitud ei saaks.