Linnamäe hüdroelektrijaam võeti kaitse alla

Juba varem on Jägala jõe alamjooksul kaitse all võetud Jägala Jõesuu rauaaegne linnus ja linnuse asulakoht, nüüd tunnistas kultuuriminister mälestiseks linnusest paarsada meetrit ida poole jääva asulakoha ja muistsed põllujäänused, mille noorim põllukiht on dateeritud aega umbes 750 aastat pKr, vahendas ERRi uudisteportaal. Teine mälestis on muististekompleks, mis koosneb seitsmest eriaegsest asualakohast ja fossiilsetest põllujäänustest, mille dateeringud jäävad vahemikku 6510 aastat eKr kuni 1050 aastat pKr.