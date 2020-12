Ajakirjanike liit taunib meediaga suhelnud Saare töökoha kaotust

Sotsiaalministeerium ja terviseamet tegid kindlaks, et anonüümne ametnik oli terviseameti kommunikatsiooninõunik Simmo Saar ning talle tehti ettepanek kirjutada lahkumisavaldus.

Ajakirjanike liidu juhatus on seisukohal, et sotsiaalministeerium ja terviseamet on sellega rikkunud õigust sõnavabadusele. EALi juhatus näeb terviseameti ja sotsiaalministeeriumi tegevuses häireandja isiku paljastamiseks ja karistamiseks ohtu allikakaitsele ja seeläbi ka ajakirjanduse usaldusväärsusele.