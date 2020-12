Terviseamet vallandas kommunikatsioonijuht Simmo Saare

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno selgitas Postimehele oma nägemust toimunust. «Kõigepealt kuulasime temaga koos «Kuuuurija» salvestust ja siis ta ütles, et see hääl on tema omaga tõesti väga sarnane. Sealt edasi arenes meil vestlus, et kuidas on meil võimalik usaldusväärne koostöö nii terviseameti kui ka teiste osapooltega. Olen Simmot kaua jälginud ning mul on pikalt olnud mõttes, et ta peab puhkama, ületöötada on lihtne. Küsisin, kas ta ei sooviks haiguslehte või puhkust,» rääkis Lanno eile Postimehele.