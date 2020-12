Otsustatud: Lätis paigutatakse koroonahaiged hotellidesse

Majutust on kavas finantseerida kuni 2021. aasta märtsini ning selleks otstarbeks eraldatakse 2,17 miljonit eurot. Riik maksab ühe majutuskoha eest 80 protsenti ning inimene 20 protsenti maksumusest.

Eeldatakse, et üks inimene viibib majutusasutuses 14 päeva, teatud juhtudel võidakse seda 14 päeva võrra pikendada.

Riigi poolne toetus tähendab seda, et kergemas vormis koroonaviirust põdevatele inimestele ja lähikontaktsetele antakse vautšerid, mille alusel saab endale lähima või sobivaima hotelli välja valida. Majutusasutuste nimekiri on avaldatud Läti investeeringute ja arengu agentuuri kodulehel.

Ministeeriumi arvestuste kohaselt on samaaegselt võimalik hotellidesse paigutada umbes 1150 inimest. Teadaolevalt on juba mitmed Riia hotellid avaldanud patsientide vastuvõtuks oma nõusolekut ning praegu on saadaval ühtekokku 1889 numbrituba.