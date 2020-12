USA nakkushaiguste juhtiv ekspert Fauci lasi end vaktsineerida

Fauci sõnul lasi ta endale kaitsesüsti teha, et olla eeskujuks ülejäänud riigile ning näidata, kuivõrd ta usub selle vaktsiini ohutusse ja tõhususse.

«Ma tahan julgustada kõiki, kel on võimalus ennast vaktsineerida, et meil oleks üle selle riigi kaitseloor, mis peataks selle pandeemia,» lisas ta.

Fauci on üks esimesi ameeriklasi, kes sai Moderna ja USA Nakkushaiguste Instituudi (NIAID) vaktsiini.

NIH-i direktor Francis Collins ja tervishoiuminister Alex Azar said esmaspäevasel avalikul vaktsineerimisel samuti oma süstid.

«Tahan, et USA rahvas teaks, et mul on absoluutne ja täielik kindlus FDA (USA toidu- ja ravimiamet) protsesside usaldusväärsuse ja suveräänsuse suhtes nende vaktsiinide heakskiitmisel,» ütles Azar.