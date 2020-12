Kersti Kaljulaid: olen väga rangelt püsinud põhiseaduse piirides. Lihtne oleks käituda poliitiliselt, aga ma ei luba seda endale

«Olen õppinud elama teadmisega, et isegi kui sa enda arvates tead, kuidas asju teha paremini, siis võimalustel on piirid ka presidendina. Olen tõesti väga rangelt püsinud põhiseaduse piirides kõik need neli aastat - nii väljaütlemistes kui ka otsustes. Oleks lihtne käituda poliitiliselt, aga ma ei luba seda endale,» ütles Kaljulaid intervjuus Priit Kuusele.

President tõdes aastalõpuintervjuus, et kuigi 2020 on olnud raske, leidus ka positiivset. «Selles aastas on olnud ka palju ilusat. See on olnud Eesti inimeste koostöötahe. Appi minemise soov ja tahe. Lootuskiir on ka: vaktsiinid on kohe-kohe tulemas. See annab lootust ja julgustab vastu pidama,» ütles president.

Kaljulaidi sõnul on praeguses olukorras oluline, et iga inimene ümbritsevaid riske ise hindaks. «Kõige parem on, kui kõik inimesed enda peas omaenda riskimaatriksit loovad. Millist nad loobuvad ja milliseid riske väldivad. Need maatriksid on erinevad, aga kui me kõik oleme hästi informeeritud, siis tulevad turvalised jõulud.»

President peatus ka haridusel. «Meie lapsed vajavad sotsiaalset suhtlemist. Me ei pea lastele õpetama niivõrd, kuidas tehnoloogilises maailmas elada, sest seda me ei oska. Aga peaksime õpetama hoopis inimeseks olemist, toimimist ühiskonnana. Tundub, et me peame lasteaiast peale seadma inimeseks olemise kunsti tähtsamale kohale.»

Distantsõppe negatiivset mõju president üle tähtsustada ei soovinud. «Iga kohastumine sõltub tuleviku tingimustest. Kaleidoskoop võib pöörata nii, et sellest võib kasu olla.»

Jahenenud suhted valitsusega

Kaljulaid tunnustas ka ajakirjandust vabaduste eest seismisel. «Kevadel oli selliseid hirme rohkem. Ajakirjandus pööras sellele hästi palju tähelepanu, et vabaduse piiramine oleks õiglaselt jagunenud ja meile need tagasi antaks. Mind häiris kevadest hooldekodude piiramine. Vanainimestel on kontaktid hästi olulised. Lootsin, et me ei lähe sügisel jälle sama teed.»

President tõi esile, et on näinud Eestis ringi reisides kodanikuühiskonna aktiviseerumist. «Olen näinud ilusat Eestimaad. Näen Eestimaad, kus õmblusteta ühiskonna idee on realiseerinud. Oli selge, et kui maal jääb volikogusid vähemaks, siis tekib inimesi, kes sinna ei jõua. Aga nad on leidnud külaseltside ja muude organisatsioonide kaudu oma rolli. Kohalike omavalitsuste juhtidel on olnud nutikust seda kasutada. See on väärtus.»

Enda sõnul on ta näinud ka ilusa katteloori taha. «Ma ei ole käinud ainult ilusates kohtades. Rõõmule kaasahõiskajaid ikka jätkub. Kõik sotsiaaltöötajad ja erivajadustega inimestega töötajad on olnud mulle väga tähtsad. Pikaajaliselt ei saa loota, et meie sotsiaalsüsteem suudab neid sooja südamega inimesi kinni hoida. Ma näen et sotsiaalsfäärile on vaja rohkem tähelepanu pöörata,» tõdes president.