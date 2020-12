OTSE POSTIMEHEST ⟩ Lutsar: ei saa lubada, et piirangud kehtivad vaid 17. jaanuarini

Lutsar: Kriitiline see olukord veel ei ole. Kui see oleks kriitiline, siis oleksid ka juba hoopis teised meetmed, aga olukord on väga tõsine. Tallinnas on nakatumiste arv kasvutrendis – igal nädalal on rohkem nakatumisi, kui eelmisel. Teadusnõukoda on kogu aeg öelnud, et elame viirusega nii kaua, kuni meie haiglad vastu peavad ja meie haiglad varsti ei pea enam vastu – Tallinna haiglad on täis, haigeid on palju, koroonaviirusesse nakatunuid on meditsiinitöötajate hulgas, nemad omakorda viivad nakkuse kuhugi osakonda ja siis läheb terve osakond eneseisolatsiooni, siis nakatuvad ka mõned haiged ja see surnud ring kestab ja kestab. See on väga stressirohke ka haigla töötajatele. See oli peamine põhjus, miks teadusnõukoda seesuguseid piiranguid soovitas.