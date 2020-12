GRAAFIK ⟩ Raplamaa nakatumisnäitaja rühib Ida-Viru ning Harjumaa taktis

Raplamaal on olnud kolm suurt kollet. 14. detsembril tehti Kuusiku hooldekodus esimene testimine sõeluuringu käigus, et varakult avastada Covid-19 haiguse viirusekandjad. Uuringul tuvastati 18 kliendil positiivne tulemus, kõik töötajad andsid negatiivse testi.

Tänaseks on haigestunud veel üks hooldaja ehk kokku on koroonaviirusega nakatunud hooldajat.

Kõikide positiivse testi tulemuse saanud klientide tervislik seisund on stabiilne. Kaks klienti on hospitaliseeritud.

Koroonaviirusest vabad on hooldekodu neli klienti ning nad on paigutatud teisele korrusele eraldatuna haigetest.

Hetkel on Raplamaal veel kaks kollet. Koroonatesti positiivseid tulemusi on saanud omavalitsuse töötajad ja haigestunuid on ka ühes ettevõttes.