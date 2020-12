VOX POPULI ⟩ Välismaalane imestab maskipelguse üle

Küsisime, kas jõuluostud on juba tehtud või kiirustatakse veel poodi head ja paremat hankima? Kas Postimehega suhelnud tallinlased plaanivad külastada pühade ajal ka kirikut?

Postimehe kaamera ette juhtunud Anna hakkas jõulukinke varuma juba suvel. «Nüüd ei pea enam otsima, sest kõik juba ammu pakitud,» sõnas ta. Anna on varasemalt pühade ajal ikka kirikus käinud, aga tänavu jäetakse see traditsioon vahele. «Pere luges mulle sõnad peale, et ma ei tohi kuhugi minna, aga ma ikka läksin... kommipoodi,» naeris ta.

Euroopa südamest perega jõuludeks Eestisse tulnud Hugo, kes nimetas ennast usklikuks, ei pidanud õigeks, et kirikud avatuks jäeti. «Ma arvan, et Jumal ei nõua kirikus käimist. Kui on vajadus kirikud sulgeda, siis tuleks seda teha. Eriti kui on mängus inimeste tervis. Inimesed saavad palvetada ka kodust. Sa ei ole kirikus Jumalale lähemal, kui kodust palvetades,» märkis ta.

Hugoga vestlesime Tallinnas Viru keskuse ees. «Ma ostsin oma naisele pea kõik, mida tal on vaja, aga väiksemaid asju lähen veel otsima,» lausus ta ja juhtis tähelepanu eestimaalaste maskipelgusele. «Värskes õhus ma loomulikult ei kanna maski, aga siseruumides kindlasti kannan. Me oleme pärit Saksamaalt, kus piirangud on siinsetest karmimad. Lugesin, et maski kandmine on siin kohustuslik, aga üllatuslikult ma ei näe ostukeskustes või ühistranspordis eriti palju inimesi, kes kannaks maski. See on väga vastutustundetu,» arvas ta.

Mitmed vastanutest pelgavad kaubanduskeskuseid ja käivad vajadusel ainult toidupoes. «Ma ei taha üldse jalutada keskuses,» nentis Lemi.

Teisalt avaldati ka head meelt, et ostukeskused ja kirikud otsustati lahti jätta. «Me ei saa elu ju seisma jätta, lihtsalt tuleb olla ettevaatlik,» leidis Leini. Sama arvas ka Julia, kes leidis, et mõned avalikud ruumid peavad ikka lahti jääma. «Kui panna kõik kinni, siis tuleb liiga kurb pidu,» kartis ta.