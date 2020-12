Pfizeri tehasest asus teele esimene partii vaktsiine EL-i riikidele

Pfizer keeldus täpsustamast, kuhu esimesed partiid teel on. Eestisse jõuab esimese partiiga 9750 doosi, millega saab vaktsineerida napilt alla 5000 inimese. Eestis võimaldatakse esmajärjekorras vaktsineerimist tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste toimepidevust tagavatele inimestele ning riskirühmadele. Nendeks on ligi 30 000 tervishoiutöötajat, 25 000 hoolekandeasutuste töötajat ja elanikku ning kõik üle 70-aastased ja teatud diagnoosidega inimesed, keda on kokku ligi 260 000.