Koroonavaktsiin ⟩ Jaanuarist saabuvad tarned iganädalaselt

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber lausus Postimehele, et esimesed vaktsiinidoosid saabuvad terviseametisse 26. detsembril. «Tootja poolt on palutd olla 24/7 valmis saadetist vastu võtma,» selgitas Sõber. Nimelt ministeeriumile pole ravimitootja poolt öeldud täpset aega, millal vaktsiinid laupäeval võivad kohale jõuda, kuid ministeerium teab, et vaktsiinid on juba teel.