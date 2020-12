Kiri Pfizerile: palun saatke vaktsiin nii Jõuluvanale kui ka päkapikkudele

Callumi ema, Paula Linehan ütles Iiri päevalehele, et ta poeg kuulis vaktsiinist, kui nad sõitsid autoga kooli ning raadios uudistes tuli teade. Pärast koolipäeva, kui Callum oli koju jõudnud, siis kirjutaski ta kirja Pfizerisse, kus ta firmat õnnitles.

«Kallis Pfizer. Kuulsin, et te tegite uue koroonavaktsiini. Hea töö. Kas te palun saaksite saata mõned (koroonavaktsiinid - toim.) Põhjanabale Jõuluvanale ja ta päkapikkudele?» kirjutas Callum ravimifirmale Pfizer.

Mõne nädala pärast sai Callum vastuse Pfizeri tegevjuhilt Albert Bourlalt, teatas Iiri päevaleht.

Seitsmene Finn George soovis jõuludeks, et elu muutuks tagasi normaalseks. Ja ainukene, kellel oleks piisavalt võlujõudu, et see soov ikka täituks, on Jõuluvana. «Ma soovin jõuludeks, et kõik saaksid vaktsiini. Palun,» kirjutas Finn Jõuluvanale.

«Finnile ja Callumile, kes saatsid mulle kirjad, te olete lahked, kaastundlikud ja tähelepanelikud noored poisid. Ma tahan, et te teaksite, et me teeme kõik, mis meie võimuses, et tuua inimesteni üle terve maailma lootust. Ja me kohe kindlasti hoolitseme ka Jõuluvana ja tema päkapikkude eest.»