Tooted-teenused: tarbijaportaali loetumad uudised 2020. aastal

Epidemioloogid on täheldanud, et koos mandariinidega jõuab Eestisse ka noroviirus ehk talvine oksendamistõbi. Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko andis nõu, kuidas end viiruse eest kaitsta.

Läti ehituskaupade kett Depo avas kolmapäeval, 14. oktoobril pärast pikka salapäratsemist oma esimese kauplus-lao Tallinnas Avala kvartalis. Avamispäev meelitas kohale aga üksikuid inimesi. Ent vaid mõni päev hiljem, sama nädala laupäeval, oli poe parkla autodest ummistunud ja kauplus rahvast paksult täis. 25 000-ruutmeetrine Depo on üks Eesti suurimaid kodu- ja aia remondi- ja ehituskaupade poode.

Postimees asus novembris taas avaldama eri kaubakettide ostukorvide võrdlust. Novembrikuisest ostukorvi hinnavõrdlusest selgus, et kõige kallim toidupood oli Selver. Soodsaimad olid Prisma ja Grossi kauplused.

27. jaanuaril lahkus raskustes kaubanduskeskusest T1 järjekordne rentnik, köögitarvete kauplus Bon Appetit. Selle osanik Terje Vare möönis, et klassikaline kaubandus uues keskuses veel ei toimi ja väiksematel tegijatel pole võimalik oodata, kuniks seal läbimurre toimub.

Politseinik Maarja Punak hoiatas oma Facebooki postituses viirusetõrjeprogrammi nime kandva pahavara eest, mis tegelikult ise viirus on. Ta andis ka juhtnöörid, mida teha, kui viirust alla laadima meelitav teade tuleb.

Omniva Baltikumi pakiäri juht Andre Veskimeister ütles 19. veebruaril, et kuna Hiinast pakkide saatmine on koroonaviiruse pärast toppama jäänud, siis ei maksaks ajakriitilisi oste sealsetest veebipoodidest teha. Pole teada, millal need lõpuks Eestisse kohale jõuda võivad.