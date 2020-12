Kõrvalteed võivad libedad olla

Liiklusjuhtimiskeskuse teatel on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest lund ja lörtsi. Pikemate selgimiste korral langeb õhutemperatuur Ida-Eestis kuni -8, mujal Eestis kuni -5 kraadini. Teetemperatuur on kõikjal miinuses. Pärast keskööd Lääne-Eestis tuul tugevneb ja oodata on pinnatuisku.