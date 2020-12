Ossinovski EKRE toetusest: Vändra rahvamaja inimesed ei pruugi Martin Helme rafineeritud stiilist aru saada

Erakonna pikaaegselt esimehelt Mart Helmelt võttis 4. juulil teatepulga üle tema poeg, rahandusminister Martin Helme. Kui toona oli EKRE reiting MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös valminud küsitluse järgi üle 17 protsendi, siis praegu kõigub see 13-14 protsendi juures.

«Kui see - Jaak Madisoni jaoks võib-olla mitteoodatud, aga kõigi teiste jaoks oodatud - juhivahetus toimus, siis oli inimesi, kes rääkisid, et EKRE toetus läheb nüüd üle 20 protsendi, võib-olla 25-30 protsenti, ja Martiniga murravad nad peaministripartei staatusesse,» rääkis Ossinovski, kes enda sõnul oli juba toona vastupidisel arvamusel.

«Poliitikas on hästi oluline see, et sinu valija suudaks samastuda sellega, keda ta valib. Mart Helme oma loomult on kindlasti rohkem Rahvaliidu tüüpi mees, kes võiks Vändra rahvamajja minna. Ma mitte juhuslikult ei too välja Vändrat, sest seal sai EKRE viimastel riigikogu valimistel 46 protsenti häältest - võimas töö, Mart läheb seal peale,» möönis endine tervise- ja tööminister ning haridus- ja teadusminister.

«Aga Martin on rafineeritud oleku ja kõnestiiliga ning ma arvan, et mitte kõik Vändra rahvamaja inimesed ei pruugi aru saada, mida ta silmas peab, kui kõneleb. See võib seda võimalikku baasi pigem õhemaks viilida ning hetkel tundub, et see on ka toimunud.»

Saatejuhi küsimusele, kas EKRE toetuse langust on põhjustanud ka suutmatus täita piisaval määral valimisplatvormis esitatud lubadusi, vastas Ossinovski: «Kui me võtame EKRE valijaskonna, siis üks asi oli teda mobiliseerida opositsioonis – «valitsuses istuvad jubedad kaabakad Reformierakonnast ja Keskerakonnast, nemad on raha ära võtnud ning teie elate seepärast nii halvasti». Teine asi on ise olla võimul, siis on seda sama juttu koleraske öelda, hoides rahandusministri kohta.»

«Eks igal valimisel on 20-30 protsenti, kes hääletavad põhimõtteliselt valitsuse vastu ning valivad seda erakonda, kes kõige usutavamalt valitsusevastast rolli kannab. EKRE tuumvalija, kellele läheb korda seksuaalvähemuste kiusamine ning välismaalaste väljasaatmine, on olemas kahtlematult. Aga neid inimesi pole Eestis 25-30 protsenti. See valija tal jääb, neid mobiliseeritakse pidevalt,» lausus Ossinovski.