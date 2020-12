Koroonavaktsiini esialgu skeptiliselt suhtunud Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller oli üks neist pealinna meditsiinitöötajatest, kes esimeste hulgas täna Jürgensoni Perearstikeskuses vaktsiinisüsti sai. Dr Joller tunnistas, et on tänaseks nimetatud vaktsiini osas enda meelt muutnud. «Olin veidi kahtlev, sest tundus, et väga kiiresti saab valmis see vaktsiin,» selgitas Joller enda esialgset skepsist.