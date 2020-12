Õiguskantsler taunib spordirajatiste sulgemist

«Kahju, et harrastusspordil ega laste- ja noortespordil jõulist, poliitikuid ja teadusnõukoda veenda suutvat eestkõnelejat ei ole. Minu jõust ei piisanud. Saatsin isegi tühja kergejõustikuhalli pildi, seletasin, kuidas töötavad jäähall, ujula ja jõusaal; seletasin, et reegleid täites nakatumine välistatud, kui keegi kuskil rikub, tuleb karistada rikkujaid, mitte kõiki teisi. Keelajaid see ei veennud,» kirjutas Madise reformierakondlase Jürgen Ligi postituse kommentaaris.

«Teadagi on tervisesportlasi vähem kui sooviks, mistap õigus: need keelud löövad väheseid. Selles kriisis tuleb välja, kuidas avalikkus nõustub ebaloogiliste lauskeeldudega, mis ei saagi eesmärke teenida. Veel nukram, et ilmsiks sai seegi, kui vähe ollakse valmis mõistma, et kellelegi on vaimse ja füüsilise tervise hoidmiseks vaja ujulat, kellelegi kirikut, kellelegi klassikalise muusika kontserti. See, et enda jaoks pole miski oluline, ei tähenda, et teistele ka ei saa olla,» märkis Madise.

«WHO kinnitab, et kloorivett ja seepi viirus ei talu ja ka ventilatsioon on ujulates hoopis teine. Valitsusele mugavusotsus, tuhandetele sõltlastele tragöödia. Ja see jutt, et mine jaluta metsas ja võimle mererannas, on sama sisukas, kui soovitada valitsusele või epidemioloogile näiteks töötegemiseks pastakat,» kirjutas Ligi enda postituses, millele Madise reageeris.