Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliiniku infektsionist Kerstin Kase tunnistas, et töö koroonarindel on olnud masendav – langetada tuleb keerulisi otsuseid ja pidev personalipuudus muudab raske olukorra pea väljakannatamatuks. Meditsiinitöötajate immuniseerimine võib tema sõnul praegust situatsiooni oluliselt leevendada, ent rõhku tuleks pöörata ka hooldekodudes olevate eakamate inimeste vaktsineerimisele. «Hooldekodude kliendid on kontingent, kes tuleks ära vaktsineerida võimalikult kiiresti, sest nemad on need, kes tulevad haiglasse ja väga paljud neist kahjuks ei välju sealt,» kirjeldas Kase karmi reaalsust.