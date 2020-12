Vaktsiinivastased tekitasid pärast esimest süsti segadust

«Salliga pildil dr Jelena Rozinko vaktsiinisüsti ei saa. Kohale tulnud operaatoritele ja fotograafidele tehti hoopis põhjalik läbimäng, et ajakirjanikel oleks teada, mis toimuma hakkab ja millise nurga alt nad endale sobiva pildi saavad. Kaameraid oli kohal palju!» teatas sotsiaalministeerium.

Ministeeriumi kinnitusel saab dr Rozinko sallita pildil esimesena Eestis vaktsiinisüsti koroonaviiruse vastu. Et saavutada maksimaalne immuunsus, mida vaktsiin võimaldab, peab arst jaanuaris ühe kaitsesüsti veel tegema.

«Olen väga tänulik, et just mind esimeseks vaktsiinisüsti saajaks valiti,» lausus Rozinko. «Töötan siin samas haiglas viiruste osakonnas ja puutun koroonahaigetega kokku iga päev.» Ta lisas, et süst oli tavaline ja valu ta ei tundnud. Esimese süsti tegi õde Anna Aleksandrova.