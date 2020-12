Video ⟩ Popov: hirm vaktsiini ees on tingitud stressist

Tallinnas algas koroonaviiruse vastu vaktsineerimine täna keskpäeval Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinikus, kus esimese vaktsiinisüsti sai haigla juht Arkadi Popov. Popov tunnistas pärast süsti saamist, et teda valdavad positiivsed emotsioonid, kuid nentis, et mõistab ka neid inimesi, kes uut vaktsiini pelgavad. «See hirm on tingitud sellest, et stressi on käesoleval aastal olnud väga palju. Alguses kartsime viirust, sellist tundmatut olendit, mis järsku meie silmapiirile ilmus ja meile väga ohtlik on, pärast kartsime piiranguid, siis maskide kandmist ja nüüd kardame vaktsiini,» sõnas Popov lisades, et see on iseloomulik, kui inimene puutub kokku asjaga, millega tal varasemat kokkupuudet pole olnud.