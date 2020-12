Postimehe loetumad spordiartiklid* aastal 2020

Suure ülevaate tegime ka siis, kui selgus, et Kaia Kanepi ei esinda aasta alguses toimunud Fed Cup'il Eestit. Võtsime luubi all nii eestlased kui ka välismaalased, kes pole ühel või teisel põhjusel pikemat aega oma kodumaad esindanud.

Suured ülevaated on Postimehe lugejate seas olnud väga menukad. Seda formaati kasutasime ka siis, kui uurisime, kas ja kuidas on mõjutanud sportlase ning treeneri intiimsuhe tulemust.

Laskesuusataja Grete Gaim on olnud paljude spordijälgijate pilkeobjektiks. Küll ei jõua ta suusatada ega oska lasta, küll on ta sporditurist, kellelt ei tasu midagi loota. Jah, pahatihti ongi tulemused kehvad, kuid sinna sekka on jõudnud ka mõni õnnestumine. Avameelses Facebooki tehtud postituses selgitas eestlanna, miks pole tal igal võistlusel hästi läinud, kuigi ta näeb edu nimel ränka vaeva.