«Jõulutunnel» kogus vähiravifondi Kingitud Elu toetuseks üle 600 000 euro

Vähiravifondi asutaja ja juhatuse liige Toivo Tänavsuu ütles ERRile, et fond on südamepõhjani tänulik kõikidele annetajatele ja kogu «Jõulutunneli» meeskonnale, ka esinenud arstistidele. «68 000 helistajaga sai Eesti üheks ilusaks tervikuks kokku seotud ja on nüüd taas natuke helgem paik. Soovime palju head teile kõigile uuel aastal,» lausus Tänavsuu.