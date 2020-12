Pensionäride liit tahab näha abinõusid koroonareeglite eirajate suhtes

Pensionärid tõdevad, et vaatamata kehtestatud reeglitele nakatunute arv ei vähene. «See on üldiselt teada, et viirus kandub inimeselt inimesele. Järjelikult ei pea piisav arv inimesi reeglitest kinni. Meil on õigus teada, kas, kuidas ja mis abinõusid on rakendatud ohutusreeglite eirajate suhtes. Siiani valitseb selles osas täielik vaikus,» seisab liidu pöördumises.