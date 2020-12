Rahvaloenduse projekti asub juhtima Liina Osila

Osila sõnul on rahvaloenduse õnnestumiseks tehtud palju tööd, ent suuremahuliste projektide puhul on kriitilise tähtsusega see, kuidas alustatu lõpule viiakse. «Rahva ja eluruumide loendus on minu jaoks missiooniga projekt, millesse on kaasatud kõik Eesti elanikud. Vastutus on suur, aga eesmärk paigas ja palju tööd selle saavutamiseks juba ka tehtud. Nüüd tuleb hoida fookust ja kõik osad omavahel kokku põimida. Loenduse alguseni on küll veel veidi rohkem kui aasta aega, aga juba järgmisel nädalal alustame loenduse peaproovi ehk testküsitlusega,» ütles Osila.