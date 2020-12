Jaak Aab saadaks õpilased tagasi koolimajja

Ettepanekud tuginevad haridus- ja teadusministeeriumis välja töötatud stsenaariumidele. Stsenaariumide koostamisel on ministeerium lähtunud sellest, et nii õppetöö kui huvitegevuse korraldamisel on tarvis paindlikkust ning lähtuda tuleb piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.