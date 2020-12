Küsitlus: Eestis usaldatakse valitsust enam kui Lätis ja Leedus

Kuigi 2020. aasta põhiteema on olnud konkurentsitult koroonaviirus, siis jääb Eesti siseselt lõppevat aastat meenutama ka pingestunud poliitiline õhkkond. Aasta jooksul on olnud mitu valitsuskriisi, opositsiooni umbusaldushääletused valitsuse liikmete vastu ning terav vastuseis koalitsiooni ja opositsiooni vahel abielureferendumi teemal. Selle taustal tasub Ühiskonnauuringute Instituudi hinnangul pöörata tähelepanu sellele, et enamus Eesti valijaskonnast usaldab valitsust ja parlamenti ning Läti ja Leeduga võrreldes on olukord selgelt parem.