Nordica toob erilennuga eestlased Londonist kodumaale

Nordica erilennule Londonist Tallinna teisipäeval on võimalik pääseda eelisjärjekorras neil Ühendkuningriigis lühiajaliselt viibivatel Eesti kodanikel, kel on selleks jätkuvalt hädavajadus ja kes on enda viibimise juba registreerinud Reisi Targalt lehel https://reisitargalt.vm.ee .