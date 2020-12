Koroonaviirus, USA ja Iraan: loetumad välisuudised 2020. aastal

Saksamaa prokurör ütles Briti ajalehele The Times, et 2007. aastal Portugali puhkusepiirkonnast röövitud Madeleine McCann tapeti ilmselt veidi aega pärast röövimist. 3-aastane Madeleine McCann jäi Portugalis teadmata kadunuks 3. mail 2007. Selle aasta juunis teatas politsei, et uue kahtlusalusena on tuvastatud 43-aastane mees, kes kannab Saksamaal vanglakaristust.

USA merevägi saatis New Yorgile appi meditsiinilaeva tuhande voodikohaga, et leevendada haiglate koormust. FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Ameerika Ühendriikide koroonaviiruse pandeemia epitsentris New Yorgis töötanud arst Lorna M. Breen võttis endalt 26. aprillil elu, teatas New York Times. Arsti isa rääkis et tema erakorralise meditsiini osakonnas töötav tütar oli talle korduvalt kirjeldanud kohutavaid stseene haiglast, kus raviti koroonaviirusesse nakatunud patsiente. «Ta oli tõesti eesliinil kaevikus,» kirjeldas isa. «Veenduge, et teda kiidetaks kui kangelast, sest seda ta oli.»

Juba enne Iraani valitsuse ülestunnistust heitsid neile Ukraina lennuki allatulistamist ette luureandmetele tuginevad lääneriikide juhid. Kaks päeva peale lennuki allakukkumist teatasid mitmed uudisteportaalid, et lennukiosad on õnnetuspaigast ebatavaliselt vara ära koristatud.

Nobeli preemia laureaat Stanfordi ülikooli biofüüsik Michael Levitt prognoosis märtsis uue koroonaviiruse kohta kogutud andmetele tuginedes, et pandeemia saab läbi varem, kui on seni arvatud.

Iraan teatas 11. jaanuaril, et Ukraina reisilennuki tulistasid alla nemad. President Hassan Rouhani sõnul tuvastas sõjaväe uurimine, et Boeing 737 allakukkumise taga olid inimeksimuse tõttu lennuki pihta tulistatud raketid

Itaalia leinas kevadel tuhandeid viiruseohvreid ja seisis silmitsi majanduskriisiga. Samal ajal ootas maffia võimalust tuhast tõusta ja kõige enam kannatavaid inimesi mässule õhutades riigi lõunaosa kui püssirohutünni plahvatama panna. Olgu selleks kurikuulus Cosa Nostra Sitsiilias, ülivõimukas 'Ndrangheta Calabrias või Camorra Napolis – valitsuse sõnul on nad kõik pandeemia esialgsest laastavast mõjust kiirelt taastunud ja end uuesti jalule seadmas.

Plahvatuses hävis suur osa Beiruti sadamast ning kannatada said terved linnaosad. FOTO: -/AFP/Scanpix

Liibanoni pealinnas Beirutis kärgatas 4. augustil kaks võimsat plahvatust, mis purustasid lähedalasuvate hoonete aknad ja saatsid taevasse suitsusamba. Liibanoni peaminister Hassan Diab ütles, et plahvatas 2750 tonni ammooniumnitraati, mida hoiti kuus aastat laos ilma turvameetmeid rakendamata.

Kakskümmend minutit enne seda, kui Iraani pealinna Teherani lennuväljalt tõusis õhku Kiievisse suunduma pidanud lennuk, helistas lennuki pardal olnud Sheyda Shadkhoo oma abikaasale. Ta palus mehel endale rahustuseks öelda, et reis läheb kenasti. Paraku kukkus lennuk vaid mõni minut pärast õhkutõusmist alla ja pardal viibinud 176 inimest hukkusid.

Ameerika Ühendriikides suri 58 aasta vanusena kurikuulus õpetaja Mary Kay Letourneau, kes mõisteti 1990. aastatel süüdi õpilase vägistamises. Aastakümneid tagasi kihasid tabloidlehed Letourneau armusuhtest noorukese õpilasega, millest sündis kaks last enne, kui poiss sai 15-aastaseks.

Venemaa Dagestani piirkonna kohalikud võimud nimetasid mais sealset koroonaviiruse levikut katastroofiliseks. Piirkonna tervishoiusüsteem kukkus kokku ning lõpuks paluti abi Kremlilt. Kohalikud meditsiinitöötajad hakkasid sotsiaalmeediasse postitama meeleheitlikke abipalveid.