Koroonaviiruse vastu on vaktsineeritud 516 inimest

Tervise infosüsteemi haldava TEHIK-u direktori Katrin Reinholdi sõnul on tegemist viimase 24 tunni andmetega, mis arstide ja õdede poolt peale inimese vaktsineerimist süsteemi on saadetud. «Kindlasti lasub just neil praegu väga suur vastutus nii vaktsineerimisel kui ka korrektsel dokumenteerimisel, sest kui immuniseerimisteatises tehakse viga, siis on tervishoiuteenuse osutajal õigus seda dokumenti tagantjärgi muuta või tühistada ja see toob omakorda kaasa muudatusi ka järgmise päeva statistikas,» lausus Reinhold.