Valitsus kinnitas 358-miljonise omavalitsuste koolide ülalpidamise toetuse

Riigihalduse minister Anneli Oti kinnitusel on haridustoetused võrreldes 2020. aastaga kasvanud ligi 4 miljonit eurot. «Omavalitsused saavad hariduskuludeks toetust vastavalt õpilaste arvule ning toetuse suurendamise vajadus on tingitud just kasvanud õpilaste arvust üldhariduskoolides,» ütles Ott pressiteates.