Valitsus otsustas: pärast koolivaheaega saab enamus õpilastest kooli minna

«Piirangute kehtestamisel lähtume maakondade nakatumisnäitajatest ning Harjumaa ja Ida-Virumaa arvud on endiselt äärmiselt murettekitavad,» sõnas haridus- ja teadusminister Jaak Aab «Selleks, et õppijad saaksid uuel aastal tõepoolest kooli minna, on oluline, et me kõik piiraksime oma kontaktide hulka, väldiksime rahvarohkeid paiku ka õues ning veedaksime aastavahetuse kitsas lähedaste ringis,» lisas ta. Minister rõhutas, et kõik haridus- ja noortevaldkonna piirangud vaatab valitsus uuesti üle mitte hiljem kui 7. jaanuaril.