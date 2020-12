Kust tuli tänasesse koroonastatistikasse ligi 1000 nakatunut?

Terviseameti kriisimeeskonna liige Merilin Vernik ütles Postimehele, et proove on võetud kahel päeval, 28. ja 29. detsembril. «28ndal võetud testidest osutus positiivseks 302 ja päev hiljem 661,» selgitas ta. Verniku sõnul on üle Eesti tehtud ka kümmekond laustestimist.