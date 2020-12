Narva uus volikogu esimees on Tatjana Stolfat

Kõigil piketeerijatel on sarnased venekeelsed plakatid. Ühel on tekst: «Me tahame näha uut linnapead juba 2020. aastal.»

Teisal seisab mees plakatiga, kus on tekst «Me tahame uue aasta soove uuelt linnapealt». Plakatit kannab Pavel Sokolov. Mees loodab, et täna saab uus linnapea valitud. «Loodame, et meie kandidaat Katri Raik saab valitud. Ja loodame samuti, et meie pikett toetab linnavalituse uuendamist – just juhtide koha pealt,» ütleb Sokolov.